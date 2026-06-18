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У столиці Нігеру у районі аеропорту пролунали вибухи та стрілянина

Нігер уже протягом десятиліття бореться з ісламістськими бойовиками, а в січні ймовірні джихадисти вже атакували цей аеропорт.

У столиці Нігеру у районі аеропорту пролунали вибухи та стрілянина
Фото: EPA/UPG

У столиці Нігеру Ніамеї в районі аеропорту пролунали вибухи та стрілянина, пише BBC з посиланням на мешканців.

“Я почув перші постріли о 05:00 (за місцевим часом), коли був у мечеті. Але зараз ситуація під контролем”, – сказав один з очевидців.

Стрілянина біля входу до аеропорту тривала близько двох годин. Наразі ситуація перебуває під контролем.

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Нігер уже протягом десятиліття бореться з ісламістськими бойовиками, а в січні ймовірні джихадисти вже атакували цей аеропорт.

Як і його сусіди, Буркіна-Фасо та Малі, Нігером керує військова хунта, яка прийшла до влади частково через неспроможність попереднього уряду подолати насильство.

За словами співрозмовників видання, військові відбили ранкову атаку. Армія переслідує нападників, які під час втечі кинули зброю.

Влада поки що не прокоментувала ситуацію, і жодна група не заявила про свою відповідальність за стрілянину. Але пов'язана з угрупованням "Ісламська держава" організація заявила, що саме вона здійснила напад у січні.

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