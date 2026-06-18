Трамп запланував візит до Індії заради "відлиги" у відносинах з країною

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту G7 у французькому Евіані оголосив про своє бажання здійснити до країни державний візит.

Як пише BBC, Білий дім розглядає приїзд Трампа в Нью-Делі як можливість поліпшити відносини між країнами, які минулоріч підірвало оголошення митних тарифів, а вже цього року затьмарило вбивство трьох індійських рибалок. Чоловіки загинули від американського обстрілу, який насправді був спрямований проти танкера, що не дотримався режиму блокади іранських портів.

Трамп пообіцяв Нарендрі Моді допомогу в разі, якщо Індія стане жерствою воєнної агресії. При цьому президент США підкреслив, що не готовий давати подібні гарантії нікому, крім особисто Моді. Інший індійський лідер міг би залишитися без підтримки Вашингтона.