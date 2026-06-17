Латвія виділить 7 мільйонів євро на американську зброю для України

Загалом Рига вже внесла до цієї ініціативи 24 мільйони євро.

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Латвія зробить додатковий внесок до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України.

Про це на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, повідомляє «Європейська правда».

Очільник латвійського уряду наголосив, що його країна вважає Україну своїм партнером та нацією, яка захищає всю Європу від російської загрози.

Кулбергс поінформував Рютте, що Латвія додатково інвестує в програму PURL 7 мільйонів євро. За словами прем’єра, загалом Рига вже внесла до цієї ініціативи 24 мільйони євро.