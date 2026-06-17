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Латвія виділить 7 мільйонів євро на американську зброю для України

Загалом Рига вже внесла до цієї ініціативи 24 мільйони євро.

Латвія виділить 7 мільйонів євро на американську зброю для України
прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс
Фото: facebook.com/andris.kulbergs

Латвія зробить додатковий внесок до ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України. 

Про це на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, повідомляє «Європейська правда».

Очільник латвійського уряду наголосив, що його країна вважає Україну своїм партнером та нацією, яка захищає всю Європу від російської загрози.

Кулбергс поінформував Рютте, що Латвія додатково інвестує в програму PURL 7 мільйонів євро. За словами прем’єра, загалом Рига вже внесла до цієї ініціативи 24 мільйони євро.

  • Програма PURL передбачає закупівлю озброєння виробництва США за кошти країн НАТО та інших союзників для потреб ЗСУ. 
  • На засіданні "Рамштайну" 15 квітня кілька країн-партнерів оголосили про нові фінансові внески до PURL, які дозволять закупити додаткові американські ракети для систем ППО. Це Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва та Естонія.
  • У травні під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському Гельсінгборзі Україна отримала нові зобов’язання від партнерів щодо внесків до ініціативи PURL.
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