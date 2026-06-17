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Україна отримує від Нідерландів системи ППО Patriot та підтримку у сфері дронів, – Федоров

Нідерланди демонструють один із найвищих рівнів підтримки України.

Україна отримує від Нідерландів системи ППО Patriot та підтримку у сфері дронів, – Федоров
Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров

Україна отримує від Нідерландів системи протиповітряної оборони Patriot, а також значну підтримку у сфері безпілотних технологій. 

Про це під час спільної пресконференції в Гаазі за участі міністерки оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус заявив міністр оборони України Михайло Федоров, пише "Укрінформ".

За словами Федорова, Нідерланди демонструють один із найвищих рівнів підтримки України серед європейських партнерів.

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"Ми бачимо це тому, що отримуємо і Patriot, і внески PURL за останні роки, і Нідерланди підтримали дуже ефективну програму щодо рівня дронів", – зазначив міністр.

Він також подякував уряду Нідерландів за додаткове фінансування систем ППО, наголосивши, що Росія дедалі частіше компенсує невдачі на фронті масованими ударами по українських містах.

За словами Федорова, додаткові інвестиції у ППО безпосередньо рятують життя українців та допомагають захищати цивільну інфраструктуру від ракетних атак.

Окремо міністр відзначив підтримку Нідерландів у сфері безпілотних систем, зокрема щодо виробництва та розвитку дронів.

"Ми чітко знаємо, які продукти ефективні, які працюють сьогодні для нашої перемоги. Це в тому числі, як каже наш Президент, далекобійні санкції, які будуть вражати нашого ворога", – підкреслив Федоров.

Під час візиту українська делегація також ознайомилася з роботою одного з провідних інноваційних центрів Нідерландів. Крім того, сторони підписали меморандум про співпрацю у сфері інновацій.

Міністр наголосив, що Україна готова не лише отримувати допомогу від партнерів, а й ділитися власним бойовим досвідом та напрацюваннями у сфері безпілотних технологій і сучасних систем безпеки.

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