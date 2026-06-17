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Reuters: США та Іран узгоджують створення приватного фонду реконструкції на $300 млрд

Після досягнення угоди Іран може отримати інвестиції на відбудову енергетики та інфраструктури.

Reuters: США та Іран узгоджують створення приватного фонду реконструкції на $300 млрд
США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном
Фото: Укрінформ

Створення інвестиційного фонду обсягом 300 мільярдів доларів передбачене рамковою мирною угодою між США та Іраном.  

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Згідно з домовленостями, майбутній "Фонд реконструкції та розвитку" повністю фінансуватиметься коштами приватного сектору. До участі вже долучилися компанії зі США, країн Перської затоки, Південної Кореї, Японії, Сінгапуру, Малайзії, а також держав Південної Америки та Африки.

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Передбачається, що інвестиції будуть спрямовані на розвиток енергетики, логістики, транспорту, промислового виробництва та відновлення інфраструктури, яка зазнала пошкоджень унаслідок воєнних дій.

Серед об’єктів, які можуть отримати фінансування, називають металургійний комбінат Mobarakeh Steel, нафтопереробні підприємства, аеропорти та інші стратегічні об’єкти.

Механізм роботи фонду передбачає кілька форматів підтримки: прямі інвестиції, кредитні лінії та надання гарантій за позиками для реалізації проєктів відбудови.

Водночас фонд не пов’язаний безпосередньо з переговорами щодо скасування американських санкцій проти Ірану та розмороження іранських державних активів. Його запуск можливий лише після укладення остаточної мирної угоди між сторонами.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран зможе отримати доступ до фонду лише за умови повного демонтажу своєї ядерної програми, ліквідації запасів збагачених матеріалів та запровадження жорсткого міжнародного контролю.

За даними Reuters, спочатку Тегеран вимагав від Вашингтона компенсацію у розмірі 400 млрд доларів за збитки, завдані війною. Однак США відмовилися від такого варіанту, після чого сторони почали обговорювати створення окремого інвестиційного механізму.

Попри значні запаси природного газу та нафти, Іран протягом останніх чотирьох десятиліть майже не залучав великих обсягів прямих іноземних інвестицій через міжнародні санкції. Новий фонд може стати найбільшим проєктом економічного відновлення країни за останні десятиліття.

  • Днями США оголосили про досягнення угоди з Іраном про завершення бойових дій, розпочати 28 лютого. Віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи анонсовану угоду, казав, що вона має загальний характер.
  • Підписання заплановане на 19 червня.
  • Водночас Дональд Трамп на полях саміту Group of 7 заявив, що мирні домовленості з Іраном ще не фіналізовані і якщо їх зміст не задовольнить США, то бої продовжаться
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