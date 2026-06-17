Індія заблокувала Telegram перед загальнонаціональним іспитом до медичних коледжів

Іспит раніше скасували через витік екзаменаційних завдань. Це спричинило гостру реакцію у суспільстві, включно з випадками самогубства серед підлітків.

Уряд Індії заборонив використання месенджера Telegram до 22 червня напередодні проведення повторного тестування загальнонаціонального вступного іспиту до медичних коледжів (NEET).

Про це повідомляє DW.

Іспит раніше скасували через витік екзаменаційних завдань.

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В уряді заявили, що Telegram використовували шахраї для обману абітурієнтів. В офіційній заяві цей крок назвали “крайнім заходом”, на який пішли після того, як спроби видалити протиправний контент із платформи не дали результатів.

Уряд заблокував Telegram відповідно до жорсткого положення закону про інформаційні технології, яке дозволяє йому блокувати доступ до онлайн-платформ “в інтересах суверенітету та цілісності Індії”.

Активісти розкритикували цю норму, заявивши, що її використовують для придушення свободи слова в країні.

Студенти повинні скласти іспит NEET, щоб отримати право на вступ до медичних коледжів у всій Індії. У травні влада скасувала іспит після того, як виявила витік екзаменаційних завдань. Це викликало обурення у всій країні.

Індійські ЗМІ повідомили про випадки самогубств серед підлітків після скандалу навколо іспиту.

Витік матеріалів також спровокував масштабні протести новоствореної сатиричної партії “Cockroach Janta Party”, яка вимагає відставки міністра освіти Дхармендри Прадхана.

Telegram став дуже популярним в Індії. Країна стала лідером за кількістю завантажень месенджера. Однак WhatsApp досі залишається головною платформою для обміну повідомленнями.