Літак ВПС Індії зазнав аварії під час посадки

Сьогодні, 13 червня, у літак військово-повітряних сил Індії зазнав аварії під час посадки.
Про це повідомили у пресслужбі ВПС Індії в соцмережі Х.
«Сьогодні літак Ан-32 ВПС Індії зазнав аварії під час посадки в Джорхаті», – йдеться у повідомленні.
Створено слідчу комісію для встановлення причини аварії.
An IAF An-32 aircraft met with an accident today while landing at Jorhat.— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026
A court of inquiry is being constituted, to ascertain the cause of the accident. @DefenceMinIndia@SpokespersonMoD@HQ_IDS_India@adgpi@IndiannavyMedia@indiannavy