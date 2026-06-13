Літак ВПС Індії зазнав аварії під час посадки

Сьогодні, 13 червня, у літак військово-повітряних сил Індії зазнав аварії під час посадки.

Про це повідомили у пресслужбі ВПС Індії в соцмережі Х.

«Сьогодні літак Ан-32 ВПС Індії зазнав аварії під час посадки в Джорхаті», – йдеться у повідомленні.

Створено слідчу комісію для встановлення причини аварії.