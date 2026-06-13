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Літак ВПС Індії зазнав аварії під час посадки

Комісія розслідує інцидент.

Літак ВПС Індії зазнав аварії під час посадки
Ілюстративне фото

Сьогодні, 13 червня, у літак військово-повітряних сил Індії зазнав аварії під час посадки.

Про це повідомили у пресслужбі ВПС Індії в соцмережі Х.

«Сьогодні літак Ан-32 ВПС Індії зазнав аварії під час посадки в Джорхаті», – йдеться у повідомленні. 

Створено слідчу комісію для встановлення причини аварії.

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