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США збили іранські дрони, які прямували в Ормузьку протоку - на тлі розмов про готовність угоди

БПЛА мали атакувати комерційні судна.

США збили іранські дрони, які прямували в Ормузьку протоку - на тлі розмов про готовність угоди
Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Центральне командування Сполучених Штатів заявило про збиття іранських безпілотників-камікадзе, які були виявлені під час руху в бік Ормузької протоки.

Як пише The Guardian, американські військові стверджують, що дрони мали на меті атакувати комерційні судна, які здійснювали проходження міжнародним транзитним коридором. Усі БПЛА були ліквідовані без пошкодження цивільних кораблів.

Застосування Тегераном засобів ураження сталося на тлі активних заяв з обох боків про те, що ірансько-американські переговори наближаються до завершення у вигляді підписання мирної угоди. Очікується, що це станеться вже під час вікенду.

Раніше президент США Дональд Трамп застерігав іранську владу від спроб воєнним шляхом завадити кораблям проходити через Ормузьку протоку. Вільне мореплавство у цьому критично важливому торговельному коридорі має стати одним із ключових пунктів угоди про припинення війни.

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