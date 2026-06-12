Reuters: ОАЕ погодилися виділити Ірану мільярди доларів

Цей крок, нібито, був узгоджений в обмін на припинення іранських атак.

Об’єднані Арабські Емірати погодилися виділити Ірану мільярди доларів.

Про це пише Reuters.

За даними джерел видання, переговори Ірану зі США можуть включати вивільнення десятків мільярдів доларів іранських нафтових доходів, заморожених в іноземних банках через американські санкції .

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За різними даними ОАЕ погодилися виділити загалом 10-20 мільярдів доларів, понад 3 мільярди доларів з яких вже було надано. Цей крок був узгоджений в обмін на припинення іранських атак на ОАЕ.

Як повідомляє видання, цитуючи чиновника ОАЕ, країна намагається послабити напруженість та сприяти миру.

Водночас Джей Ді Венс заявив, що Ірану не будуть виділені кошти за підписання угоди зі США або участь у зустрічі, додавши, що потенційна угода структурована таким чином, щоб Тегеран отримав економічні вигоди, якщо виконає свої зобов'язання.

За даними джерел, Іран звернувся щонайменше до двох інших арабських країн Перської затоки з проханням укласти аналогічну домовленість.