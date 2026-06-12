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Канада і Франція домовились поглибити оборонні зв'язки та спростити обмін секретними даними

Макрон заявив, що Франція є "ключовим мостом" між Канадою та Європою.

Канада і Франція домовились поглибити оборонні зв'язки та спростити обмін секретними даними
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент Франції Еммануель Макрон домовилися поглибити співпрацю в оборонній та промисловій сферах і спростити обмін секретною інформацією.

Про це пише Bloomberg.

Карні заявив, що країни підписали угоду про обмін секретною інформацією між оборонним, космічним, штучним інтелектом та аерокосмічним секторами.

Макрон ж зазначив, що Франція є ключовим мостом між Канадою та Європою.

«Більше ніж будь-коли, ми поділяємо однакове розуміння світу», – сказав він. 

 Канада збільшує військові витрати, приєднується до програми закупівель ЄС SAFE та розглядає можливість придбання європейських винищувачів і підводних човнів, тоді як німецькі комунальні підприємства стали одними з перших покупців канадського зрідженого природного газу.

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