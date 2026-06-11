У Канаді презентували законопроєкт про заборону дітям до 16 років мати акаунти у соцмережах

Документ надає винятки компаніям, які можуть довести, що їхні платформи відповідають низці безпекових стандартів.

Уряд Канади презентував законопроєкт про цифрову безпеку, який може заборонити дітям віком до 16 років мати акаунти в соціальних мережах.

Про це повідомляє DW.

Документ, який був внесений до парламенту країни в середу, надає винятки компаніям, які можуть довести, що їхні платформи відповідають низці безпекових стандартів.

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Критерії для визначення винятків мають бути оголошені пізніше.

Законопроєкт охоплює сім категорій шкідливого контенту, серед яких:

контент, який пов'язаний з сексуальною експлуатацією дітей чи ревіктимізацією постраждалих;

контент, який спонукає дітей заподіяти собі шкоду;

контент, що використовується для цькування дитини;

контент, що підбурює до насильства;

контент, що розпалює ненависть;

контент, що пов'язаний з тероризмом або насильницьким екстремізмом;

інтимні зображення, зроблені без згоди.

Reuters повідомляє, що прийняття законопроєкту може зайняти рік.

Нормативний акт передбачає створення нового регулятора – Комісії з цифрової безпеки Канади – для забезпечення виконання нових правил. Регулятор також встановить вимоги безпеки для ШІ-чатботів, зокрема щодо зниження ризиків для дітей.

У разі невиконання вимог компанії можуть загрожувати штрафи у розмірі 3% від світового доходу або до 10 мільйонів канадських доларів (близько 6,2 мільйона євро).