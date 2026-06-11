У Канаді презентували законопроєкт про заборону дітям до 16 років мати акаунти у соцмережах

Уряд Канади презентував законопроєкт про цифрову безпеку, який може заборонити дітям віком до 16 років мати акаунти в соціальних мережах.
Про це повідомляє DW.
Документ, який був внесений до парламенту країни в середу, надає винятки компаніям, які можуть довести, що їхні платформи відповідають низці безпекових стандартів.
Критерії для визначення винятків мають бути оголошені пізніше.
Законопроєкт охоплює сім категорій шкідливого контенту, серед яких:
- контент, який пов'язаний з сексуальною експлуатацією дітей чи ревіктимізацією постраждалих;
- контент, який спонукає дітей заподіяти собі шкоду;
- контент, що використовується для цькування дитини;
- контент, що підбурює до насильства;
- контент, що розпалює ненависть;
- контент, що пов'язаний з тероризмом або насильницьким екстремізмом;
- інтимні зображення, зроблені без згоди.
Reuters повідомляє, що прийняття законопроєкту може зайняти рік.
Нормативний акт передбачає створення нового регулятора – Комісії з цифрової безпеки Канади – для забезпечення виконання нових правил. Регулятор також встановить вимоги безпеки для ШІ-чатботів, зокрема щодо зниження ризиків для дітей.
У разі невиконання вимог компанії можуть загрожувати штрафи у розмірі 3% від світового доходу або до 10 мільйонів канадських доларів (близько 6,2 мільйона євро).
- Внесення канадського законопроєкту до парламенту відбулося після того, як Австралія у грудні стала першою країною у світі, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років.
- Нещодавно Білий дім закликав Британію відмовитися від заборони соцмереж для дітей. У Вашингтоні не хочуть, щоб постраждали інтереси американських технокомпаній.