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У Канаді презентували законопроєкт про заборону дітям до 16 років мати акаунти у соцмережах

Документ надає винятки компаніям, які можуть довести, що їхні платформи відповідають низці безпекових стандартів.

У Канаді презентували законопроєкт про заборону дітям до 16 років мати акаунти у соцмережах
Фото: defense.gov

Уряд Канади презентував законопроєкт про цифрову безпеку, який може заборонити дітям віком до 16 років мати акаунти в соціальних мережах.

Про це повідомляє DW.

Документ, який був внесений до парламенту країни в середу, надає винятки компаніям, які можуть довести, що їхні платформи відповідають низці безпекових стандартів.

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Критерії для визначення винятків мають бути оголошені пізніше.

Законопроєкт охоплює сім категорій шкідливого контенту, серед яких:

  • контент, який пов'язаний з сексуальною експлуатацією дітей чи ревіктимізацією постраждалих;
  • контент, який спонукає дітей заподіяти собі шкоду;
  • контент, що використовується для цькування дитини;
  • контент, що підбурює до насильства;
  • контент, що розпалює ненависть;
  • контент, що пов'язаний з тероризмом або насильницьким екстремізмом;
  • інтимні зображення, зроблені без згоди.

Reuters повідомляє, що прийняття законопроєкту може зайняти рік.

Нормативний акт передбачає створення нового регулятора – Комісії з цифрової безпеки Канади – для забезпечення виконання нових правил. Регулятор також встановить вимоги безпеки для ШІ-чатботів, зокрема щодо зниження ризиків для дітей.

У разі невиконання вимог компанії можуть загрожувати штрафи у розмірі 3% від світового доходу або до 10 мільйонів канадських доларів (близько 6,2 мільйона євро).

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