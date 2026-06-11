Гегсет виступив з попередженням для Куби на військовій базі Гуантанамо

“Було б нерозумно з боку уряду Куби намагатися придбати або отримати доступ до тих видів зброї, які могли б досягти цієї бази або американської батьківщини”.

Міністр оборони США Піт Гегсет виступив з попередженням для Куби під час візиту на американську військову базу в Гуантанамо.

Про це повідомляє DW.

“Було б нерозумно з боку уряду Куби намагатися придбати або отримати доступ до тих видів зброї, які могли б досягти цієї бази або американської батьківщини”, – сказав Гегсет, не надаючи подробиць щодо такої зброї.

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“Вони спровокують такий тип конфронтації, якого вони не тільки не хочуть, але й якому не можуть протистояти”, – сказав він, стверджуючи, що “жодна країна на Землі не може зрівнятися з можливостями Сполучених Штатів Америки”.

Гуантанамо розташована поблизу півдня Куби. Це єдина база США на території іншої держави, яка утримується на умовах безстрокової оренди та всупереч бажанню уряду приймаючої країни.

З січня США блокували постачання енергії до острівної держави, що призвело до масових перебоїв з електропостачанням та зупинки транспорту. Це відбувається на тлі ширшого торговельного ембарго, яке Вашингтон запровадив з 1962 року.

“Те, що відбуватиметься з майбутнім Куби, перебуває в руках... президента Сполучених Штатів та керівництва Куби”, – заявив Гегсет.

Американське новинне агентство Axios минулого місяця повідомило з посиланням на секретні документи розвідки повідомило, що Куба придбала сотні ударних безпілотників у Росії та Ірану.

Після цього міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес написав на соціальній платформі X, що деякі ЗМІ “пропагували наклеп” та “натяки витекли від самого уряду США”. Він сказав, що Куба “має право на законну самооборону від будь-якої зовнішньої агресії”.

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що хоча Куба не має жодних планів агресії, якщо загрози США матеріалізуються, “це призведе до кровопролиття з непередбачуваними наслідками, а також матиме руйнівний вплив на мир і стабільність у регіоні”.