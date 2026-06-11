Трамп у відповідь на погіршення економічних показників заявив, що "любить інфляцію"

У травні ціни у США зростали найшвидше за останні три роки.

Показник інфляції у Сполучених Штатах у травні сягнув позначки у 4,2% і став найвищим з 2023 року, коли економіка Америки ще не оговталася повністю від енергетичної кризи, спричиненої війною в Україні.

Як пише BBC, президент Дональд Трамп на прохання журналістів прокоментувати погіршення ситуації зі споживчими цінами заявив, що цифри "чудові", а сам він "любить інфляцію".

Республіканець похвалися тим, що військові США провели нічну операцію з конфіскації в Ірану мільйонів барелів нафти, що нібито дозволило збити зростання цін на енергоносії. Попри це, американці продовжують платити за паливо набагато більше, ніж це було до воєнних дій Вашингтона проти Тегерана.

У платіжках за газ та електроенергію у травні жителі США побачили суми, які приблизно на чверть вищі за минулорічні. Галон бензину коштує понад 4 долари, хоча до початку війни його можна було купити менш ніж за 3 долари.

Трамп переконує, що ціни "впадуть наче камінь", щойно війна з Іраном буде завершена. Проте замість мирної угоди США відновлюють бомбардування ісламської республіки.