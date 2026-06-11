Президент Польщі відвідає США на запрошення Трампа

Навроцький прибуде у Вашингтон 14 червня, в день народження Трампа.

Дональд Трамп та Кароль Навроцький в Овальному кабінеті, 1 травня 2025 року

Трамп запросив до США президента Польщі Кароля Навроцького. Польський лідер відвідає Вашингтон 14 червня, в день 80-річчя Трампа.

Про це пише Суспільне.

Президент Польщі візьме участь у гала-вечорі UFC Freedom 250, який організовують у Білому домі.

Цьогоріч США відзначають 250-ту річницю підписання Декларації незалежності. Планується, що візит Навроцького стане нагодою для розмов щодо безпеки та двосторонніх відносин.

За словами заступника керівника бюро міжнародної політики канцелярії Навроцького Марціна Пшидача, Польщу та США пов'язують багаторічні відносини, засновані на спільній історії, цінностях і стратегічному партнерстві. Нині це партнерство, як він додав, втілюється в союзницькій політичній, економічній та оборонній співпраці.