На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
ГоловнаСвіт

Президент Польщі відвідає США на запрошення Трампа

Навроцький прибуде у Вашингтон 14 червня, в день народження Трампа.

Президент Польщі відвідає США на запрошення Трампа
Дональд Трамп та Кароль Навроцький в Овальному кабінеті, 1 травня 2025 року
Фото: The White House

Трамп запросив до США президента Польщі Кароля Навроцького. Польський лідер відвідає Вашингтон 14 червня, в день 80-річчя Трампа. 

Про це пише Суспільне.

Президент Польщі візьме участь у гала-вечорі UFC Freedom 250, який організовують у Білому домі.

Цьогоріч США відзначають 250-ту річницю підписання Декларації незалежності. Планується, що візит Навроцького стане нагодою для розмов щодо безпеки та двосторонніх відносин.

За словами заступника керівника бюро міжнародної політики канцелярії Навроцького Марціна Пшидача, Польщу та США пов'язують багаторічні відносини, засновані на спільній історії, цінностях і стратегічному партнерстві. Нині це партнерство, як він додав, втілюється в союзницькій політичній, економічній та оборонній співпраці.

  • Міністерство закордонних справ України засудило хвилю критики у бік заступника міністра науки і вищої освіти Польщі Анджея Шептицького. Приводом для випадів у бік урядовця стали його висловлювання про УПА, а також його українське походження
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies