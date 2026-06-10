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Україна та Фінляндія підписали меморандум про взаємне визнання якості оборонної продукції

Подібні угоди Україна вже уклала із сімома країнами.

Україна та Фінляндія підписали меморандум про взаємне визнання якості оборонної продукції
Україна та Фінляндія підписали меморандум
Фото: Міноборони України

Міноборони України та Фінляндії підписали офіційний меморандум про взаємне гарантування якості військових товарів і послуг. 

Про це повідомили в українському оборонному відомстві.

Документ передбачає впровадження єдиних підходів до контролю якості оборонної продукції відповідно до стандартів НАТО, зокрема STANAG 4107 та AQAP-2070.

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У Міністерстві оборони України зазначають, що вся зброя, техніка та спорядження для українських військових мають відповідати стандартам НАТО, і тепер це правило поширюватиметься також на продукцію, яку Україна та Фінляндія взаємно закуповують або виготовляють на замовлення.

"Уся зброя, техніка та спорядження для українських військових мають відповідати стандартам НАТО. Тепер це правило повноцінно діятиме і для продукції, яку Україна та Фінляндія купують одна в одної або виготовляють на замовлення", – ідеться в повідомленні.

Згідно з меморандумом, сторони визнаватимуть результати перевірок якості оборонної продукції без необхідності повторного проходження однакових процедур. Це дозволить пришвидшити постачання необхідного озброєння та обладнання.

Документ також визначає механізми роботи фахівців із забезпечення якості, які діятимуть за єдиними стандартами НАТО та використовуватимуть уніфіковані процедури й документообіг відповідно до AQAP-2070.

У Міноборони нагадали, що подібні угоди Україна вже уклала зі Швецією, Туреччиною, Чехією, Францією, Німеччиною, Норвегією та Польщею.

Посол Фінляндії в Україні Тар’я Фернандес зазначила, що новий меморандум є черговим кроком у зміцненні співпраці між країнами та відкриває додаткові можливості для кооперації в оборонній сфері, зокрема у виробництві продукції оборонного призначення.

У Міноборони підкреслюють, що підписання угоди є важливим етапом у подальшій інтеграції української системи оборонних закупівель до стандартів Північноатлантичного альянсу.

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