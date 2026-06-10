Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
ГоловнаСвіт

П’ять країн ЄС пропонують тимчасово обмежувати право голосу для нових членів, - Reuters

Деякі країни наполягають на посиленні запобіжників, зокрема - через досвід ЄС із відступом від демократичних стандартів в Угорщині. 

П’ять країн ЄС пропонують тимчасово обмежувати право голосу для нових членів, - Reuters
Прапор Європейського Союзу
Фото: EPA/UPG

Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург пропонують запровадити для майбутніх членів Європейського Союзу тимчасові обмеження окремих прав і посилені механізми контролю за дотриманням демократичних стандартів.

Про це повідомляє Reuters.

"ЄС має обговорити варіант тимчасового обмеження деяких прав, зокрема  - права голосу, майбутніх нових членів блоку, а також створення додаткових гарантій дотримання верховенства права", - йдеться у спільній заяві. 

Реклама

На тлі того, що Чорногорія розраховує приєднатися до ЄС у 2028 році, а Албанія, Україна та Молдова також прагнуть просунутися у переговорах про вступ, тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів блоку. Деякі країни наполягають на посиленні запобіжників, зокрема - через досвід ЄС із відступом від демократичних стандартів в Угорщині за правління попереднього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У документі запропоновано варіанти, які можуть бути включені до майбутніх угод про вступ. Серед них – новий механізм моніторингу та спеціальне захисне положення, що дозволятиме вживати заходів у разі суттєвого відкату країни у сферах демократії, верховенства права та свободи медіа.

Окрім того, ці п’ять країн пропонують обговорити можливість тимчасового обмеження права голосу нових членів ЄС у сферах, де рішення ухвалюються одностайно, зокрема щодо зовнішньої політики, бюджету та розширення блоку.

Кіпр, який нині головує в ЄС, минулого тижня заявив, що розпочав підготовку до офіційного відкриття переговорів з Україною та Молдовою щодо першого кластера.

  • Раніше президент Фінляндії Александр Стубб виступив за масштабне розширення Європейського Союзу до 40 держав. Він пояснив, що після приєднання нинішніх країн-кандидатів (України, Молдови та Грузії) блок має розглянути можливість поглиблення інтеграції з Великою Британією, Туреччиною, Норвегією, Ісландією та навіть Канадою. 

 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies