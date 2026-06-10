Деякі країни наполягають на посиленні запобіжників, зокрема - через досвід ЄС із відступом від демократичних стандартів в Угорщині.

Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург пропонують запровадити для майбутніх членів Європейського Союзу тимчасові обмеження окремих прав і посилені механізми контролю за дотриманням демократичних стандартів.

Про це повідомляє Reuters.

"ЄС має обговорити варіант тимчасового обмеження деяких прав, зокрема - права голосу, майбутніх нових членів блоку, а також створення додаткових гарантій дотримання верховенства права", - йдеться у спільній заяві.

Реклама

На тлі того, що Чорногорія розраховує приєднатися до ЄС у 2028 році, а Албанія, Україна та Молдова також прагнуть просунутися у переговорах про вступ, тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів блоку. Деякі країни наполягають на посиленні запобіжників, зокрема - через досвід ЄС із відступом від демократичних стандартів в Угорщині за правління попереднього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У документі запропоновано варіанти, які можуть бути включені до майбутніх угод про вступ. Серед них – новий механізм моніторингу та спеціальне захисне положення, що дозволятиме вживати заходів у разі суттєвого відкату країни у сферах демократії, верховенства права та свободи медіа.

Окрім того, ці п’ять країн пропонують обговорити можливість тимчасового обмеження права голосу нових членів ЄС у сферах, де рішення ухвалюються одностайно, зокрема щодо зовнішньої політики, бюджету та розширення блоку.

Кіпр, який нині головує в ЄС, минулого тижня заявив, що розпочав підготовку до офіційного відкриття переговорів з Україною та Молдовою щодо першого кластера.