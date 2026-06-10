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Білий дім закликав Британію відмовитися від заборони соцмереж для дітей

У Вашингтоні не хочуть, щоб постраждали інтереси американських технокомпаній.

Білий дім закликав Британію відмовитися від заборони соцмереж для дітей
Фото: defense.gov

Посольство Сполучених Штатів у Лондоні передало британському уряду заклик Білого дому щодо недоцільності ухвалення заборони на користування соціальними мережами до 16-річного віку.

Як пише The Guardian, адміністрація Дональда Трампа вказує на негативний ефект, який матиме таке рішення для американських технологічних компаній. Потреба адаптуватися під обмеження для підліткової аудиторії нібито "створить для них додатковий непропорційний тягар".

У Вашингтоні говорять про неефективність сучасних технічних засобів перевірки віку користувача, коли йдеться про різницю між 13-річною та 16-річною особою. Більшість соцмереж переконують, що не дають можливості створити обліковий запис тим, кому не виповнилося 13. 

Обмеження "потенційно шкідливих застосунків" може бути оголошено прем'єром Кіром Стармером вже найближчими днями. Очікується, що воно надалі погіршить відносини між Білим домом і Даунінґ-стріт, які і так зазнали шкоди через ухвалення у Британії Акту онлайн-безпеки. Цей документ американці вважають "законом про інтернет-цензуру". 

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