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Норвегія оголосила про новий пакет військової підтримки України

Йдеться зокрема про 1,2 мільярда крон на розробку та закупівлю морських дронів.

Норвегія оголосила про новий пакет військової підтримки України
Ілюстративне фото
Фото: Фото надано джерелами

Норвегія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме зокрема морські дрони.

Про це повідомили в Уряді Норвегії.

Цього року уряд Норвегія виділяє 1,2 мільярда крон на розробку та закупівлю морських дронів для України з поставками від норвезької та української промисловості,. 

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"Експорт зерна та інших товарів через Чорне море має вирішальне значення для української економіки та міжнародної продовольчої безпеки. Завдяки норвезько-українській промисловій співпраці розробляються морські надводні дрони, які допомагають забезпечити безпеку цього важливого торгового шляху", - йдеться в повідомленні

Мета уряду Норвегії - до кінця року поставити 200 повітряних суден. Вони постачаються в різних конфігураціях і можуть, серед іншого, нести датчики, зброю або літаючі дрони.

Відповідно до пропозиції уряду, продовжено військову підтримку України у 2026 році у розмірі 70 мільярдів норвезьких крон. 

"Кошти розподіляються у тісному діалозі з українською владою, щоб забезпечити їх використання там, де вони матимуть найбільший ефект для України", - заявили в норвезькому уряді.

  • Напередодні "Рамштайну" Україна та Норвегія узгодили ключові пріоритети посилення Сил оборони, зокрема у сфері протиповітряної оборони, далекобійних боєприпасів та безпілотних систем.
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