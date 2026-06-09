Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ГоловнаСвіт

Ізраїль видав наказ про примусову евакуацію жителів ліванського міста Тір (доповнено)

Там заявляють, що завдадуть ударів через те, що угруповання Хезболла нібито порушило угоду про припинення вогню та здійснює атаки на територію Ізраїлю.

Ізраїль видав наказ про примусову евакуацію жителів ліванського міста Тір (доповнено)
Місто Тір, Ліван
Фото: EPA/UPG

Речник ізраїльської армії арабською мовою Авіхай Адраї оприлюднив черговий наказ про примусову евакуацію жителів міста Тір, п’ятого за величиною міста Лівану, напередодні нових ударів.

Про це пише The Guardian і France24.

«Термінове попередження жителям міста Тір, включно з християнським кварталом, таборами та навколишніми районами», — написав Адраї, закликавши мешканців південноліванського міста «негайно евакуюватися» та «переміститися на північ за річку Захрані».

Реклама

За словами Адраї, удари будуть завдані через те, що угруповання Хезболла нібито порушило угоду про припинення вогню та здійснює атаки на територію Ізраїлю. Водночас подібні ізраїльські удари, які відбуваються майже щодня, часто призводять до загибелі мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури.

Доповнення. Пізніше ліванські ЗМІ писали, що Ізраїль завдав авіаудару по Тіру. А іранське державне телебачення повідомило, що щонайменше двоє членів підрозділу протиповітряної оборони загинули внаслідок ізраїльських атак напередодні. 

Внаслідок поновлення ізраїльської війни в Лівані свої домівки були змушені залишити понад мільйон людей. 

Масові накази про евакуацію спричинили масштабну гуманітарну та біженську кризу. Багато мешканців отримують накази залишити свої домівки за дуже короткий час або взагалі без попередження. Значна частина переселенців має обмежений доступ до продовольства, житла, медичної допомоги та інших базових послуг.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що її дії спрямовані на нейтралізацію загрози з боку «Хезболли» для півночі Ізраїлю.

Іран, який десятиліттями підтримує та фінансує «Хезболлу», неодноразово заявляв, що жодна мирна угода зі США не може бути підписана доти, доки Ізраїль не припинить свої атаки в Лівані – як на Бейрут, так і на півдні країни.

Ліван був втягнутий у нинішню війну після того, як 2 березня «Хезболла» здійснила ракетний обстріл Ізраїлю, заявивши, що це була відповідь на спільну американсько-ізраїльську операцію з ліквідації колишнього верховного лідера Ірану.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies