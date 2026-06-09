Ізраїль видав наказ про примусову евакуацію жителів ліванського міста Тір (доповнено)

Там заявляють, що завдадуть ударів через те, що угруповання Хезболла нібито порушило угоду про припинення вогню та здійснює атаки на територію Ізраїлю.

Речник ізраїльської армії арабською мовою Авіхай Адраї оприлюднив черговий наказ про примусову евакуацію жителів міста Тір, п’ятого за величиною міста Лівану, напередодні нових ударів.

Про це пише The Guardian і France24.

«Термінове попередження жителям міста Тір, включно з християнським кварталом, таборами та навколишніми районами», — написав Адраї, закликавши мешканців південноліванського міста «негайно евакуюватися» та «переміститися на північ за річку Захрані».

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За словами Адраї, удари будуть завдані через те, що угруповання Хезболла нібито порушило угоду про припинення вогню та здійснює атаки на територію Ізраїлю. Водночас подібні ізраїльські удари, які відбуваються майже щодня, часто призводять до загибелі мирних жителів і руйнування цивільної інфраструктури.

Доповнення. Пізніше ліванські ЗМІ писали, що Ізраїль завдав авіаудару по Тіру. А іранське державне телебачення повідомило, що щонайменше двоє членів підрозділу протиповітряної оборони загинули внаслідок ізраїльських атак напередодні.

Внаслідок поновлення ізраїльської війни в Лівані свої домівки були змушені залишити понад мільйон людей.

Масові накази про евакуацію спричинили масштабну гуманітарну та біженську кризу. Багато мешканців отримують накази залишити свої домівки за дуже короткий час або взагалі без попередження. Значна частина переселенців має обмежений доступ до продовольства, житла, медичної допомоги та інших базових послуг.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що її дії спрямовані на нейтралізацію загрози з боку «Хезболли» для півночі Ізраїлю.

Іран, який десятиліттями підтримує та фінансує «Хезболлу», неодноразово заявляв, що жодна мирна угода зі США не може бути підписана доти, доки Ізраїль не припинить свої атаки в Лівані – як на Бейрут, так і на півдні країни.

Ліван був втягнутий у нинішню війну після того, як 2 березня «Хезболла» здійснила ракетний обстріл Ізраїлю, заявивши, що це була відповідь на спільну американсько-ізраїльську операцію з ліквідації колишнього верховного лідера Ірану.