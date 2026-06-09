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Албанський уряд дав зелене світло продовженню будівництва курорту зятя Трампа

Прем'єр Еді Рама вирішив не зважати на протести та позицію зоозахисників.

Албанський уряд дав зелене світло продовженню будівництва курорту зятя Трампа
Фото: Epochtimes

В Албанії не припинятиметься спорудження розкішного курортного комплексу, кошти на який буди виділені інвестиційною компанією зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Як пише Reuters, прем'єр-міністр Еді Рама повідомив, що роботи триватимуть, попри протести, які охопили країну і отримали назву "фламінгова революція". Своїм символом мітингарі обрали птаха, екосистема якого може постраждати через забудову прибережної зони на півдні Албанії.

Уряд Рами запевняє, що негативна оцінка впливу комплексу на довкілля є необ'єктивною. Прем'єр наголосив на тому, що робить внесок у розвиток Європи і був обраний на свою посаду для реалізації саме таких амбітних планів.

Джаред Кушнер та його дружина Іванка Трамп вирішили вкластися у відпочинковий комплекс після того, як відвідали Албанію під час подорожі яхтою. Загальна вартість будівництва складає 5 мільярдів євро, з яких близько 1,4 мільярда інвестував американський бізнесмен.

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