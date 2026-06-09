Албанський уряд дав зелене світло продовженню будівництва курорту зятя Трампа

Прем'єр Еді Рама вирішив не зважати на протести та позицію зоозахисників.

В Албанії не припинятиметься спорудження розкішного курортного комплексу, кошти на який буди виділені інвестиційною компанією зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Як пише Reuters, прем'єр-міністр Еді Рама повідомив, що роботи триватимуть, попри протести, які охопили країну і отримали назву "фламінгова революція". Своїм символом мітингарі обрали птаха, екосистема якого може постраждати через забудову прибережної зони на півдні Албанії.

Уряд Рами запевняє, що негативна оцінка впливу комплексу на довкілля є необ'єктивною. Прем'єр наголосив на тому, що робить внесок у розвиток Європи і був обраний на свою посаду для реалізації саме таких амбітних планів.

Джаред Кушнер та його дружина Іванка Трамп вирішили вкластися у відпочинковий комплекс після того, як відвідали Албанію під час подорожі яхтою. Загальна вартість будівництва складає 5 мільярдів євро, з яких близько 1,4 мільярда інвестував американський бізнесмен.