Канада та Бельгія спільно доставили Україні військову допомогу

Збройні сили Канади та Бельгії об’єднали зусилля та доставили військову допомогу для ЗСУ.

Про це в Оттаві заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті, пише Укрінформ.

За словами міністра, постачання було здійснене минулими вихідними у координації між союзниками.

Реклама

"Минулими вихідними Збройні сили Канади разом із нашими бельгійськими союзниками спільно доставили до України військове обладнання. Бельгія підтримала цю ініціативу, посприявши транспортуванню обладнання із канадських складів до України. Канада регулярно організовує такі поставки в координації із союзниками", – зазначив Макгінті.

Він наголосив на важливості співпраці між країнами-партнерами у підтримці України та її обороноздатності.

"Тісна співпраця Канади та Бельгії доводить цінність нашої спільної відданості безпеці та суверенітету України. Відбиття Україною російської неспровокованої та незаконної війни – це й бій за демократію, свободу й права людини. Канада залишається непохитною у своїй підтримці України, яка боронить свій суверенітет й територіальну цілісність", – заявив Макгінті.

Міністр додав, що Канада й надалі координуватиме зусилля з міжнародними партнерами для забезпечення України необхідною допомогою.

"Канада продовжить співпрацювати з міжнародними партнерами у наданні вчасної, ефективної та тривалої підтримки Україні. Ми відзначаємо мужність та силу українців й продовжимо стояти пліч-о-пліч із Україною", – підсумував він.