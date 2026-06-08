Нетаньягу заявив про припинення ударів між Ізраїлем та Іраном

Ізраїльські війська припинили завдавати ударів по території Ірану після взаємних атак між двома країнами.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, пише The Times of Israel.

За словами Нетаньягу, ізраїльська армія отримала наказ завдавати ударів по військових та економічних цілях в Ірані після атак на територію Ізраїлю.

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"Наразі вогонь на цьому напрямку припинено, тому що після удару по терористичному режиму в Тегерані він припинив атакувати нас", – заявив Прем’єр.

Водночас він наголосив, що у разі відновлення атак Ізраїль відповість силою.

Нетаньягу також додав, що ізраїльські військові продовжують операції на півдні Лівану, спрямовані на знищення "терористичної інфраструктури", зокрема підземних об’єктів.

"За останню добу Іран і "Хезболла" спробували нав'язати нам нове правило гри. Це правило неприйнятне… Вони думали, що зможуть завдавати ударів по Ізраїлю з Лівану та Ірану, а ми не будемо діяти. Цього не сталося і не станеться", – сказав він.

Нетаньягу також повідомив, що передав відповідну позицію президенту США Дональду Трампу, наголосивши на праві Ізраїлю на самооборону.

Ізраїль 8 червня завдав нових ударів по Ірану, зокрема вперше від початку перемир’я 8 квітня атакував енергетичний об’єкт – нафтохімічний комплекс у Махшахрі на південному заході країни.