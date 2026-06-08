Нетаньягу заявив про припинення ударів між Ізраїлем та Іраном

Ізраїльські війська припинили завдавати ударів по території Ірану після взаємних атак між двома країнами.
Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, пише The Times of Israel.
За словами Нетаньягу, ізраїльська армія отримала наказ завдавати ударів по військових та економічних цілях в Ірані після атак на територію Ізраїлю.
"Наразі вогонь на цьому напрямку припинено, тому що після удару по терористичному режиму в Тегерані він припинив атакувати нас", – заявив Прем’єр.
Водночас він наголосив, що у разі відновлення атак Ізраїль відповість силою.
Нетаньягу також додав, що ізраїльські військові продовжують операції на півдні Лівану, спрямовані на знищення "терористичної інфраструктури", зокрема підземних об’єктів.
"За останню добу Іран і "Хезболла" спробували нав'язати нам нове правило гри. Це правило неприйнятне… Вони думали, що зможуть завдавати ударів по Ізраїлю з Лівану та Ірану, а ми не будемо діяти. Цього не сталося і не станеться", – сказав він.
Нетаньягу також повідомив, що передав відповідну позицію президенту США Дональду Трампу, наголосивши на праві Ізраїлю на самооборону.
- Ізраїль 8 червня завдав нових ударів по Ірану, зокрема вперше від початку перемир’я 8 квітня атакував енергетичний об’єкт – нафтохімічний комплекс у Махшахрі на південному заході країни.
- Дональд Трамп, коментуючи події, заявив, що нові удари не завадять переговорам між США та Іраном щодо завершення ширшого конфлікту.