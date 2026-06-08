Землетрус магнітудою 7,8 стався вранці 8 червня біля узбережжя острова Мінданао на півдні Філіппін, спричинивши попередження про цунамі в кількох країнах регіону. За попередніми даними, щонайменше 15 людей могли загинути, ще 129 отримали поранення, переважно внаслідок падіння уламків будівель.

Як пише Reuters, влада продовжує перевіряти інформацію про жертви та оцінювати масштаби руйнувань.

Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 20 кілометрів від узбережжя провінції Сарангані на острові Мінданао. Поштовхи відчувалися в десятках провінцій Філіппін, а також за понад 400 кілометрів від епіцентру, в індонезійському місті Манадо на острові Сулавесі.

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Після землетрусу було оголошено попередження про цунамі на півдні Філіппін, у північній частині Індонезії та в малайзійському штаті Сабах на острові Борнео.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший наказав негайно розгорнути масштабну операцію з ліквідації наслідків стихії. Державні служби отримали вказівку підготувати гуманітарну допомогу, евакуаційні центри та рятувальні підрозділи.

Філіппінське агентство сейсмології повідомило про щонайменше дев’ять сильних повторних поштовхів, найпотужніший з яких мав магнітуду 6,7. Остаточний масштаб збитків поки що невідомий.

У місті Генерал-Сантос, де проживає близько 700 тисяч людей, обвалився будинок, у якому розташовувався ресторан швидкого харчування. Один із місцевих госпіталів був евакуйований через тріщини на верхніх поверхах, а в університеті Нотр-Дам-де-Дадіангас завалилася одна з будівель. На момент обвалу всередині нікого не було. У провінції Сарангані пошкоджено магазини, рекламні вивіски, вибито вікна та зруйновано бетонні конструкції.

Фото: EPA/UPG Наслідки землетрусу на Філіппінах

Філіппінські військові направили до постраждалих районів підрозділи реагування на стихійні лиха.

Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив про готовність його країни надати допомогу Філіппінам і висловив підтримку постраждалим.

Американська система попередження про цунамі повідомила, що наслідки можуть зачепити кілька держав регіону. Австралія тимчасово попередила про можливі хвилі цунамі на північному узбережжі країни. У Японії зафіксували хвилі висотою до 20 сантиметрів, через що були тимчасово обмежені поромні перевезення та закриті окремі пляжі.

В Індонезії землетрус також відчувався дуже сильно, хоча серйозних руйнувань не зафіксовано. У деяких районах провінції Північне Сулавесі були зафіксовані хвилі цунамі висотою до 75 сантиметрів. Жителі прибережних районів, зокрема віддалених островів Сангір, почали евакуацію на височини. Місцеві мешканці повідомляли, що люди масово залишали узбережжя через загрозу нових хвиль.

Філіппіни та Індонезія розташовані в так званому Тихоокеанському «вогняному кільці» – одній із найактивніших сейсмічних зон світу, де щороку відбуваються сотні землетрусів. Лише вісім місяців тому на Філіппінах стався найсмертоносніший за останні 12 років землетрус, який забрав життя 79 людей, а через два тижні Мінданао пережив ще два потужні підземні поштовхи, найсильніший із яких мав магнітуду 7,4.