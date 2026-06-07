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На півночі Греції сталося кілька землетрусів, поштови від яких відчувалися в Афінах

Найсильніший землетрус досяг магнітуди приблизно 5,2.

На півночі Греції сталося кілька землетрусів, поштови від яких відчувалися в Афінах
Фото: zbruc.eu

Сьогодні після полудня північну частину Евбейської затоки у Греції сталася серія землетрусів, які тривали близько 20 секунд.

Про це повідомляють Euronews.

Потім протягом кількох хвилин відбулося ще кілька землетрусів.

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За попередніми даними, найсильніший землетрус досяг магнітуди приблизно 5,2.

Вчені спостерігатимуть за розвитком подій протягом наступних 48 годин, щоб оцінити розвиток сейсмічної активності та визначити, чи можуть відбутися подальші значні поштовхи.

За словами голови села Мантуді, зсуви були зареєстровані в кількох точках вздовж місцевої дорожньої мережі.

Землетруси також відчувалися в Афінах. Мешканці повідомляли про помітні поштовхи в кількох районах грецької столиці, але інформації про пошкодження немає.

Цей район має давню історію сейсмічної активності та вважається одним з найбільш схильних до землетрусів регіонів Греції.

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