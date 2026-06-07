ЗМІ: у Вірменії затримали бізнесмена через підозру в організації підвезення виборців з РФ

У Вірменії затримали бізнесмена, якого підозрюють в організації перевезення людей з території Росії для участі в парламентських виборах 7 червня.
Про це пише Armenpress з повідомленням на Слідчий комітет Вірменії.
За даними слідства, затриманий є віцепрезидентом Вірменської бізнес-ради Росії. Він прибув до Вірменії 31 травня.
Правоохоронці вважають, що через месенджер Telegram він пропонував громадянам Вірменії, які проживають у РФ, безкоштовний проїзд до країни з метою участі у голосуванні.
Ім’я затриманого офіційно не розголошується.
Тривають подальші слідчі дії для встановлення можливих інших учасників схеми та їх затримання.
- 7 червня у Вірменії розпочалися парламентські вибори, які можуть стати визначальними для політичного майбутнього країни.
- Раніше Reuters повідомляв, що Москва хоче відправити 100 тисяч вірмен, які проживають у РФ, голосувати проти Пашиняна на виборах 7 червня