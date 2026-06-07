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ЗМІ: у Вірменії затримали бізнесмена через підозру в організації підвезення виборців з РФ

Імені підозрюваного не розголошують.

ЗМІ: у Вірменії затримали бізнесмена через підозру в організації підвезення виборців з РФ
вибори у Вірменії
Фото: EPA/UPG

У Вірменії затримали бізнесмена, якого підозрюють в організації перевезення людей з території Росії для участі в парламентських виборах 7 червня. 

Про це пише Armenpress з повідомленням на Слідчий комітет Вірменії.

За даними слідства, затриманий є віцепрезидентом Вірменської бізнес-ради Росії. Він прибув до Вірменії 31 травня.

Правоохоронці вважають, що через месенджер Telegram він пропонував громадянам Вірменії, які проживають у РФ, безкоштовний проїзд до країни з метою участі у голосуванні.

Ім’я затриманого офіційно не розголошується.

Тривають подальші слідчі дії для встановлення можливих інших учасників схеми та їх затримання.

  • 7 червня у Вірменії розпочалися парламентські вибори, які можуть стати визначальними для політичного майбутнього країни.
  • Раніше Reuters повідомляв, що Москва хоче відправити 100 тисяч вірмен, які проживають у РФ, голосувати проти Пашиняна на виборах 7 червня
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