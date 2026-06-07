У Воронежі на залізничній станції знищено важкий відновлювальний залізничний кран серії EDK-300/5, повідомляє партизанський рух «АТЕШ».

За даними руху, йдеться про рідкісну техніку, яка вже не випускається та використовується для складних аварійно-відновлювальних робіт на залізниці. Кран здатний підіймати вантажі масою до 300 тонн.

У «АТЕШ» стверджують, що таких кранів у розпорядженні російської залізниці залишилися одиниці, а їхня втрата суттєво ускладнює відновлення пошкодженої інфраструктури та ліквідацію аварій на ключових залізничних вузлах.

Також зазначається, що заміна подібної техніки потребуватиме значного часу та ресурсів, що може вплинути на швидкість відновлювальних робіт у регіоні.