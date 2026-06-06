СБУ підтвердила ураження нафтобази "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї та 15-го арсеналу ВМФ РФ

На 15-й арсеналі ВМФ РФ зафіксовано пожежу та вторинну детонацію боєприпасів.

Воїни Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ спільно із ЗСУ та Головним управлінням розвідки завдали ударів по низці важливих військових і логістичних об’єктів на території Росії.

Успішне ураження ворожих об'єктів підтвердили у СБУ.

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, воїни "Альфи" СБУ спільно із Збройними силами України та ГУР МО завдали ударів по низці важливих військових і логістичних об’єктів на території рф. Зокрема, по 15-му арсеналу ВМФ рф у Ленінградській області, Кронштадтській військово-морській базі та нафтобазі "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї", – зазначають у відомстві.

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Серед уражених цілей – 15-й арсенал Військово-морського флоту РФ у Ленінградській області, Кронштадтська військово-морська база та нафтобаза "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї.

Після атаки на 15-й арсенал ВМФ РФ на об’єкті зафіксовано пожежу та вторинну детонацію боєприпасів.

За наявною інформацією, на складі зберігалися ракети та інші боєприпаси. У місцевих російських чатах також з’явилися повідомлення про можливу евакуацію жителів прилеглих населених пунктів.

Крім того, займання зафіксували в районі Кронштадтської військово-морської бази та Кронштадтського морського заводу. Ці об’єкти забезпечують функціонування корабельного угруповання РФ у Балтійському морі.

Також під удар потрапила нафтобаза "Усть-Лабінськ" у Краснодарському краї. Після серії вибухів там спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, вогонь охопив щонайменше три резервуари з нафтопродуктами.

У СБУ зазначають, що ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом для зберігання та постачання пального російським військам, які діють на південному та східному напрямках.

За оцінкою української сторони, такі спецоперації послаблюють можливості Балтійського флоту РФ, ускладнюють логістику противника, знижують боєготовність військово-морських сил та обмежують спроможність Росії проводити операції в Балтійському регіоні.