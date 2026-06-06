Російський безпілотник атакував Запоріжжя, є потерпілі

Російські війська атакували з БпЛА місто Запоріжжя. Унаслідок ранкового удару виникла пожежа на автостоянці. Відомо про постраждалу.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста", – ідеться у повідомленні.

Вже п'ять людей звернулися за медичною допомогою унаслідок ворожої атаки.