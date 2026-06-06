Сирський: Росія тримає понад 71 тисячу військових на Олександрівському напрямку

На Південному напрямку противник нарощує сили та продовжує активні бойові дії.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до військових частин і підрозділів, які виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках Південної операційної зони.

Про це головком розповів у Фейсбук.

За його словами, противник продовжує нарощувати сили. Зокрема, на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тисячу військовослужбовців.

Реклама

Ще приблизно таку ж кількість особового складу ворог зосередив на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Сирський зазначив, що ситуація залишається динамічною, а активні бойові дії тривають з обох сторін.

Під час роботи на місцях Головнокомандувач разом із командувачем угруповання десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та командирами підрозділів обговорив оперативну обстановку, результати виконання бойових завдань і подальші кроки для посилення позицій українських військ.

Окрему увагу приділили ініціативам командирів щодо активних дій на визначених напрямках. Також було ухвалено рішення про додаткове забезпечення підрозділів необхідними технічними засобами та боєприпасами.

Сирський наголосив, що ключовим пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських військовослужбовців.

Крім того, разом із командувачем Сил безпілотних систем майором Робертом Бровді обговорили розвиток і застосування безпілотних систем, зокрема розширення можливостей ураження противника на оперативній глибині.

Головнокомандувач подякував українським воїнам за стійкість, професіоналізм і мужність, зазначивши, що боротьба триває.