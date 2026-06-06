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Сибіга закликав ЮНЕСКО реагувати на руйнування Росією культурної спадщини України

Андрій Сибіга провів телефонну розмову з генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані.

Сибіга закликав ЮНЕСКО реагувати на руйнування Росією культурної спадщини України
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з генеральним директором ЮНЕСКО Халедом Ель-Енані, під час якої обговорив наслідки останніх масованих російських атак на Київ та інші українські міста.

Про це глава МЗС України повідомив у соцмережі Х.

За словами Сибіги, лише під час двох останніх хвиль ударів Росія застосувала понад 1250 ударних безпілотників та 163 ракети. 

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Внаслідок атак були пошкоджені важливі культурні об’єкти України, серед яких Національний музей "Чорнобиль", Національна опера України, Національний художній музей України та низка інших установ.

Міністр наголосив, що частина пошкоджених об’єктів розташована у буферній зоні об’єкта Світової спадщини ЮНЕСКО.

"Особливо цинічним є те, що Росія, будучи членом ЮНЕСКО, продовжує завдавати ударів по культурній спадщині, демонструючи повну зневагу до основоположних принципів і цілей організації", – зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що російська агресія спрямована не лише проти людей та міст, а й проти культури, освіти та української історичної пам’яті. За словами міністра, масштаби та системний характер руйнувань потребують більш рішучої міжнародної реакції.

Під час розмови українська сторона наголосила на необхідності вжиття всіх можливих заходів для притягнення Росії до відповідальності за знищення культурної спадщини. 

Також Україна розглядає можливість проведення консультацій щодо скликання спеціальної сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, присвяченої наслідкам російської агресії.

Крім того, Андрій Сибіга запросив генерального директора ЮНЕСКО відвідати Україну, щоб особисто ознайомитися з наслідками російських атак на культурні об’єкти країни.

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