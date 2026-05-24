Унаслідок нічної масованої атаки РФ на Київ зазнали пошкоджень об’єкти історичної та культурної спадщини у центрі столиці. Руйнувань зазнав Національний музей «Чорнобиль» та низка архітектурних пам’яток.

Фото: Максим Назаренко

Про це повідомили у Державному історико-архітектурному заповіднику «Стародавній Київ».

«росія нанесла удар по заповіднику «Стародавній Київ». Національний музей «Чорнобиль», про відкриття якого після ремонту ми писали кілька днів тому, майже знищено. Пошкоджень зазнали численні пам'ятки архітектури, зокрема Контрактовий дім», – ідеться у повідомленні.

Також унаслідок нічної масованої атаки РФ у Києві зазнала пошкоджень будівля Бюро економічної безпеки України. Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

За його словами, попри пошкодження інфраструктури, головним залишається те, що вдалося зберегти життя людей.

Фото: Олександр Цивінський

"Стоїцизм у час війни — це не про холодність чи відсутність емоцій. Це про внутрішній порядок посеред хаосу. Коли після нічного обстрілу ти бачиш вибиті вікна, уламки скла, пошкоджені стіни і водночас розумієш: головне, що не зруйновано людей всередині", — зазначив він.

