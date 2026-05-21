Території культури

Вишиванку Василя Вишиваного відтворили у сучасному варіанті

Це стало частиною міждисциплінарного проєкту «Вишиваний Король України».

Фото: надала команда проєкту «Вишиваний Король України»

Сорочку з найвідомішої архівної світлини ерцгерцога Вільгельма фон Габсбурга-Лотаринзького (Василя Вишиваного) відтворили в рамках міждисциплінарного проєкту «Вишиваний Король України».

Псевдонім «Вишиваний» виник саме через любов до вишиванок. Нащадок монаршої династії свідомо обрав українську ідентичність: став полковником легіону Українських січових стрільців та Армії УНР; першу вишиванку йому подарував один з побратимів. 

Ідея відтворити сорочку Вишиваного належить Олександрі Саєнко, заступниці голови правління Асоціації українських організацій в Австрії. Вона виникла ще під час створення опери «Вишиваний. Король України», яку продюсувала Саєнко. Складність полягала у тому, що архівна фотографія була чорно-білою, а опису кольорової гами вишивки не збереглося. 

Технологи українсько-австрійського текстильного бренду Rina Podolski провели дослідження та змогли знайти відповідний візерунок. За їх оцінкою, орнамент характерний для вишиванок Івано-Франківщини та має притаманну цьому регіону кольорову гаму. 

Загалом було створено шість кольорових сорочок. Їхніми власниками стали люди, які активно підтримують Україну, або відіграють важливу роль у популяризації постаті Вільгельма Габсбурга: онук останнього імператора Австро-Угорщини Карл фон Габсбург (який став амбасадором проєкту «Вишиваний. Король України» в Австрії), міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, колишній посол Австрії в Україні Арад Бенкьо, євродепутат Гельмут Брандштеттер та Сергій Жадан.

Карл фон Габсбурґ, глава Дому Габсбурґ-Лотаринзьких та Олександра Саєнко, продюсерка проєкту «Вишиваний. Король України»
Фото: надала команда проєкту «Вишиваний Король України»
«Для австрійської міністерки закордонних справ наша вишиванка стала першою українською сорочкою, – розповідає Саєнко. – У День Незалежності України, зустрічаючись із нашою делегацією на Форумі Альпбах, пані Райзінгер позувала для фото саме в ній, за що навіть отримала порцію хейту від представників українофобської Партії свободи Австрії (яка є партнером "Єдіной Росії"). Того ж дня колишній посол Арад Бенкьо з’явився у вишиванці Вишиваного на українській службі у головному кафедральному соборі Австрії — Штефансдомі. У цій сорочці бачили й Сергія Жадана, а Карл фон Габсбурґ згадував її у своїй "Промові про майбутнє Європи"».

Пізніше, завдяки співпраці з українським етнобрендом Koza Dereza Manufacture, вишиванка стала доступною для ширшої аудиторії. Дизайнери зберегли автентичний орнамент, але перевели кольори у сіро-чорні відтінки. Для створення сорочок використали машинну вишивку та натуральні тканини. 

З кожної проданої сорочки «Вишиванка як присяга» 1000 гривень передають на розвиток Хартія-Хабу 2-го корпусу НГУ «Хартія» — мережі просвітницьких просторів у Києві, Львові, Івано-Франківську, Полтаві, Дніпрі та Харкові. 

Василь Вишиваний
Фото: надала команда проєкту «Вишиваний Король України»
Фото: надала команда проєкту «Вишиваний Король України»
Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

