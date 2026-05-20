Режисер Шекар Капур створить фільм про українського вченого, який винайшов вакцини проти холери та чуми

Дія фільму розгортатиметься в Одесі, Парижі, Лондоні, Мумбаї та Колкаті.

Режисер Шекар Капур («Єлизавета», «Єлизавета: Золотий вік» з Кейт Бланшетт) зніматиме історичну драму "Чужорідні тіла" (Foreign Bodies) про Вальдемара Хавкіна – українського вченого, який створив вакцини проти холери та чуми й допоміг врятувати мільйони життів. Режисер анонсував новий проєкт під час Каннського кінофестивалю. 

«Це історія надзвичайного масштабу, але водночас дуже особистого й внутрішнього конфлікту, – каже Капур, – про людину, яка врятувала мільйони життів і стала водночас об’єктом поклоніння як Бог та ненависті як диявол. У фільмі є любовна історія, що долає культурні конфлікти, вона одночасно зігріває серце і розбиває його. В іншому часі й іншому контексті, але за своїм епічним характером цей фільм нагадує мені "Лоуренса Аравійського"».

Продюсером проєкту з української сторони виступає Єгор Олесов, відомий своєю роботою над фільмами "Ціна правди", "Захар Беркут", "Мавка. Лісова пісня". До продюсерської команди також входять J.D. Zacharias з Curiosity Rights, Helen Hadfield та Alexandra Stone. Сценарій написав британський сценарист Paul Twivy, який протягом трьох років досліджував історію Хавкіна, зокрема працював із сімейними архівами. Зараз триває кастинг на головні ролі. 

Вальдемар Хавкін народився в Одесі, здобув ступінь доктора наук в Одеському університеті у 1884 році. Через антисемітську політику Російської імперії, він не міг обіймати професорську посаду в Одесі, тому виїхав працювати в Університеті Женеви, а потім в Інституті Пастера у Парижі. Він став першим мікробіологом, який розробив і застосував вакцини проти холери та бубонної чуми; тестував обидві вакцини на собі. Під час епідемії холери в Російській імперії 1898 року вакцина під назвою «лімфа Хавкіна» врятувала тисячі життів. Згодом Хавкін очолив Лабораторію з дослідження чуми в Бомбеї, яка нині носить його ім'я – Інститут Хавкіна. Британська адміністрація в Індії призначила Хавкіна державним бактеріологом, однак згодом він був несправедливо звинувачений у справі, яка стала відомою як «друга справа Дрейфуса». 

Творці фільму підкреслюють, що сьогодні історія Хавкіна звучить особливо актуально. Світ нещодавно пережив глобальну пандемію, суспільства знову стикаються з кризою довіри до науки, а антисемітизм і ксенофобія залишаються болючими викликами сучасності.

