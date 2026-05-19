Книгу Катерини Єгорушкіної про емоційний спадок війни видадуть у Фінляндії

Видання презентують в жовтні у Гельсінкі під час книжкового фестивалю, повідомляє авторка.

Українська та фінська обкладинки книги

Нон-фікшн “І тоді наш будинок став кораблем” осмислює досвіди цивільних та військових українців. Для книги письменниця Катерина Єгорушкіна протягом трьох років збирала свічення. В результаті в книзі переплетені есеї, щоденникові записи та художні репортажі. 

Над перекладом працює Ееро Балк, лауреат премії Drahomán Prize за 2024 рік. 

Видавництву WSOY, що випустить переклад, цьогоріч виповнюється 148 років. Входить до видавничого концерну Bonnier Group (Швеція, Німеччина, Велика Британія тощо). Як зазначає Єгорушкіна, саме у WSOY “уперше фінською побачили світ книги Туве Янсон про мумі-тролів. Коли читала їх у дитинстві, не знала, що ми будемо разом на сторінках осіннього каталогу”.

Також письменниця поділилась історією знайомства із фінським видавцем:

“Якось мене попросили допомогти іноземним волонтерам у їхній місії на півдні України. Я знайшла тиждень поміж поїздок і ми вирушили в дорогу. Волонтери роздавали дітям, позбавленим батьківської опіки, книжки, солодощі й канцтовари, а я проводила арттерапевтичні заняття, намагаючись підтримати, надихнути і дати інструменти самодопомоги.

Багато годин ми з волонтерами проводили в дорозі на Миколаївщині й Дніпропетровщині, часом спостерігаючи “зоряні війни” у полях обабіч траси. Саме в ті дні “Лабораторія” оголосила передпродаж моєї книжки, і ми вирішили відсвяткувати це за вечерею.

З-поміж волонтерів виявилися іноземні видавці. Розговорилися й мене попросили надіслати синопсис і кілька розділів англійською. Я все підготувала, переклала, і десь через місяць одержала повідомлення: “Хочу повідомити, що ми хочемо опублікувати вашу нову книгу у Фінляндії. Це потужне, зворушливе свідчення не лише про триваючу війну терору проти України, а й про дивовижну силу людського духу”.

