В Італії вийде переклад “Не народжених для війни” Артема Чапая

Книга зʼявиться на полицях 27 травня

В Італії вийде переклад "Не народжених для війни" Артема Чапая
Італійський переклад книги Артема Чапая "Не народжені для війни"
Фото: Altrecose

Автобіографічна книга письменника і військовослужбовця Артема Чапая “Не народжені для війни” вийде в перекладі Алессандро Акіллі у межах спільного співпраці видавництва Iperborea та видання Il Post, що має назву Altrecose. Як пояснюють ініціатори проєкту, він присвячений книжкам, які описують та пояснюють події в світі. 

Книга Чапая описує його досвід початку служби в Збройних силах України і є особливо цікавим для італійців, оскільки автор має ліві погляди і позиціонує себе як пацифіст, якому довелось взяти в руки зброю, щоб захищати свою родину і країну.


Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
