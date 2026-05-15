В Італії вийде переклад “Не народжених для війни” Артема Чапая

Автобіографічна книга письменника і військовослужбовця Артема Чапая “Не народжені для війни” вийде в перекладі Алессандро Акіллі у межах спільного співпраці видавництва Iperborea та видання Il Post, що має назву Altrecose. Як пояснюють ініціатори проєкту, він присвячений книжкам, які описують та пояснюють події в світі.

Книга Чапая описує його досвід початку служби в Збройних силах України і є особливо цікавим для італійців, оскільки автор має ліві погляди і позиціонує себе як пацифіст, якому довелось взяти в руки зброю, щоб захищати свою родину і країну.



