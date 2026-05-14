У Берліні розкажуть історії греків північного Приазовʼя, репресованих в 1930-х

Під час події покажуть архівні фото

Фото із сімейних архівів, історію якого розкажуть під час події
Фото: Громадська організація "Греки Північного Приазов’я"

28 травня 2026 року берлінське відділення Інституту Пілецького проведе спеціальний захід, присвячений пам'яті греків Північного Приазов'я, які стали жертвами Грецької операції НКВС – мало відомого епізоду в рамках ширшої хвилі сталінських репресій, спрямованих проти національних меншин по всьому Радянському Союзу наприкінці 1930-х років. Про це повідомляє Інститут Пілецького.

Організована у співпраці з громадською організацією “Північноазовські греки: уруми та румеї”, дискусія збере українських істориків: доктора Ларису Якубову (Інститут історії України Національної академії наук України), доктора Анну Гедо (Київський столичний університет імені Бориса Грінченка) та доктора Валерія Томазова (Інститут історії України Національної академії наук України). 

Фото: Фото з архіву громадської організації "Греки Північного Приазов’я"

Вони розмірковуватимуть над впливом цих репресій на греків Північного Приазов'я, нащадків кримських християн, автохтонну громаду України та третю за величиною етнічну групу Донецької області. Дискусію модеруватиме Сара Райнке , керівник відділу з прав людини Товариства захисту народів, що перебувають під загрозою зникнення.

На заході також буде представлено невелику виставку сімейних фотографій греків Північного Приазов'я 1930-х років, що пропонує особистий та візуальний вимір обговорюваним історіям. Поряд із фотографіями буде представлено серію робіт українського художника Анатолія Бєлова, що зображують видатних представників грецької громади Північного Приазов'я, які стали мішенню радянських репресій під час грецької операції НКВС.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
