У Білорусі готують тотальний фінансовий контроль: можуть обмежити картки та блокувати рахунки

У Білорусі планують запровадити нові обмеження у фінансовій сфері, які передбачають посилений контроль за операціями громадян.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, Національний банк Білорусі готує ліміти на кількість платіжних карток, а також посилює правила блокування рахунків.

Офіційно такі заходи пояснюють боротьбою з так званими "дропами" — підставними особами, через яких можуть здійснюватися фінансові махінації. Водночас, за оцінками експертів, фактично йдеться про запровадження системи презумпції винності, коли будь-яка фінансова операція може стати підставою для перевірки чи блокування.

У разі впровадження нових правил громадянам доведеться самостійно доводити законність походження коштів, що суттєво обмежує можливість вільно розпоряджатися власними фінансами.

Аналітики зазначають, що такі кроки повторюють практики Росія, де вже діють подібні механізми контролю.

Крім того, фінансові обмеження доповнюють загальну політику цифрової ізоляції країни. Раніше влада вже вдавалася до зниження швидкості інтернету та запровадження обмежень на трафік.

На думку експертів, поєднання фінансового нагляду та підготовки до створення аналога "суверенного інтернету" свідчить про подальшу синхронізацію внутрішньої політики Білорусі з російськими підходами до контролю над суспільством.