Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Віткофф та Кушнер вилітають до Пакистану на переговори з Іраном

Білий дім стверджує, що в Тегерані попросили про особисту зустріч.

Віткофф та Кушнер вилітають до Пакистану на переговори з Іраном
прапори США та Ірану

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Пакистану для проведення переговорів з іранською делегацією після того, як Тегеран нібито зробив запит на зустріч.

Як пише CNN, у Білому домі стверджують, що влада ісламської республіки відгукнулася на заклик Трампа щодо продовження процесу перемовин, для чого республіканець відклав термін завершення режиму припинення вогню.

Віцепрезидент Джей Ді Венс, який очолював американську сторону на попередніх невдалих переговорах, залишиться у Вашингтоні, так само як державний секретар Марко Рубіо. В адміністрації Трампа запевнили, що дипломатична верхівка отримуватиме постійні оновлення щодо ходу діалогу і буде готова в разі потреби одразу ж вилетіти до Пакистану.

Білий дім підкреслив роль пакистанців, які "були неймовірними друзями та посередниками під час всього процесу".

