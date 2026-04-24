Звіт: війна, посуха та скорочення допомоги посилять голод у 2026 році

Конфлікти, посуха та зменшення обсягів гуманітарної допомоги збережуть глобальний голод на критично високому рівні у 2026 році, причому продовольча небезпека, як очікується, погіршиться в деяких із найбільш уразливих країн світу.

Як пише Reuters, про це йдеться у «Глобальному звіті про продовольчі кризи 2026».

У десятому випуску цього моніторингу, підготовленого коаліцією організацій розвитку та гуманітарної допомоги, зазначається, що за останнє десятиліття рівень гострого голоду подвоївся. Минулого року вперше в історії звіту було офіційно оголошено два випадки голоду: у Газі та Судані.

Загалом у 2025 році 266 мільйонів людей у 47 країнах і територіях зіткнулися з високим рівнем гострої продовольчої небезпеки, тоді як 1,4 мільйона людей перебували в катастрофічних умовах у частинах Гаїті, Малі, Гази, Південного Судану, Судану та Ємену.

Лише у 2025 році 35,5 мільйона дітей у світі страждали від гострого недоїдання, з них майже 10 мільйонів – від тяжкої форми.

Щодо поточного року, та у звіті зазначається, що рівень кризи залишається критичним, і лише Гаїті, ймовірно, зможе вийти з найгіршої, катастрофічної категорії завдяки певному покращенню безпеки та зростанню гуманітарної допомоги.

«Ми більше не бачимо лише тимчасових потрясінь. Тепер це тривалі, системні шоки», – заявив керівник Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку ООН Альваро Ларіо, який бере участь у підготовці звіту.

За його словами, головний висновок полягає в тому, що продовольча небезпека більше не є ізольованою проблемою, а створює тиск на глобальну стабільність.

Американо-ізраїльська війна проти Ірану посилила занепокоєння. Ларіо попередив, що тривалі перебої в торгівлі енергоносіями та добривами можуть перекинутися на світові продовольчі ринки і загострити голод у країнах, залежних від імпорту, які вже перебувають у кризі.

«Навіть якщо конфлікт на Близькому Сході завершиться вже зараз, ми знаємо, що цінові шоки на продовольство та інфляція проявляться протягом наступних шести місяців», – сказав він.

Ще до додаткового тиску від цієї війни Західна Африка та регіон Сахелю, ймовірно, залишатимуться під сильним впливом конфліктів і стійкої інфляції, особливо в Нігерії, Малі, Нігері та Буркіна-Фасо. Зокрема, у Нігерії прогнозується одне з найбільших зростань продовольчої небезпеки у 2026 році. Ще 4,1 мільйона людей можуть зіткнутися з гострим голодом.

У Східній Африці невдалі сезони дощів, як очікується, поглиблять кризу в Сомалі та Кенії, де посуха, нестабільність, високі ціни на продукти та скорочення гуманітарної допомоги погіршують ситуацію.

Звіт також попереджає, що фінансування гуманітарних і розвиткових програм у продовольчому секторі різко скоротилося у 2025 році й, імовірно, зменшиться ще більше.

За оцінками, фінансування гуманітарної допомоги у сфері продовольства торік скоротилося приблизно на 39% порівняно з 2024 роком, тоді як допомога розвитку зменшилася щонайменше на 15%.