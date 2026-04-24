WSJ: відновлення ракет, використаних США у війні з Іраном, може зайняти до 6 років. Це вдарить по планах оборони Тайваню

США вже використали у війні з Іраном понад 1000 “Томагавків” і до 2000 критично важливих ракет ППО.

США витратили стільки боєприпасів у війні з Іраном, що, за оцінками частини представників адміністрації, у разі китайського вторгнення в найближчій перспективі країна не змогла б повністю реалізувати плани оборони Тайваню, повідомили виданню The Wall Street Journal американські чиновники.

Від початку війни з Іраном 28 лютого США випустили понад 1000 далекобійних крилатих ракет Tomahawk, а також від 1500 до 2000 критично важливих ракет протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів THAAD, Patriot і Standard Missile, зазначили співрозмовники, не уточнюючи точних цифр.

Повне відновлення цих запасів може тривати до шести років, що вже спричинило обговорення в адміністрації щодо коригування оперативних планів на випадок можливого наказу президента застосувати військові сили для захисту Тайваню.

Пентагон готує плани для різних сценаріїв незалежно від змін геополітичної ситуації та політичних настроїв у Вашингтоні. За словами американських посадовців, наразі немає ознак наближення конфлікту з Китаєм. Лідер Китаю Сі Цзіньпін готується провести наступного місяця в Пекіні важливий саміт із президентом Дональдом Трампом, тоді як китайські збройні сили переживають наслідки чисток серед генералів.

США дотримуються політики «єдиного Китаю», визнаючи, що існує лише один китайський уряд — Китайська Народна Республіка, водночас підтримуючи відносини з самоврядною демократичною владою Тайваню. Дональд Трамп, як і більшість його попередників, публічно не зобов’язувався направляти американські війська для захисту острова у разі вторгнення.