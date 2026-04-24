У штаті Луїзіана внаслідок стрілянини у торговельному центрі загинула людина

У торговельному центрі в американському місті Батон-Руж у штаті Луїзіана дві групи людей через конфлікт розпочали стрілянину.

Як пише BBC, внаслідок вогнепальних поранень загинула 1 людина, 5 постраждалих були ушпиталені. Поліція, що прибула на місце інциденту, затримала 5 осіб, причетних до перестрілки. Мер Батон-Ружа Сід Едвардс запевнив, що інші злочинці теж опиняться за ґратами.

Правоохоронці заявили, що не вважають стрілянину спонтанним проявом насильства. Слідство розглядає версію про свідому підготовку двох злочинних угруповань до влаштування "розбірок" у громадському місці.

Губернатор Луїзіани Джефф Лендрі подякував поліції за швидку реакцію на інцидент та заявив, що молиться разом з родинами постраждалих про їхнє якомога швидше одужання.