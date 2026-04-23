Ізраїль готовий до нових атак проти Ірану, чекають на "зелене світло" від США

ЦАХАЛ готова як до оборони, так і до нападу.

Ізраїль готовий знову вступити в активну фазу війни проти Ірану та вже окреслив, по чому можна бити.

Про це 23 квітня заявив міністр оборони Ізраїлю - Ізраїль Кац, передає Jerusalem Post.

"Ми чекаємо на зелене світло від США насамперед, щоб завершити ліквідацію династії Хаменеї та повернути Іран у темне кам'яне століття знищенням основних енергетичних та енергетичних об'єктів Ірану", – зазначив Кац.

За його словами, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готова як до оборони, так і до нападу, а нові цілі в Ірані вже визначені. Він додав, що ізраїльські військові завдадуть ударів "по найболючіших місцях" іранського режиму.