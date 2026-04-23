Нова правляча партія Угорщини хоче перенаправити 16,2 мільярда євро (19 мільярдів доларів) оборонних позик Європейського Союзу від компаній, пов'язаних з Віктором Орбаном, оскільки це пришвидшить доступ до коштів.

Про це пише Bloomberg.

Будапешт має стати найбільшим одержувачем — після Польщі та Румунії — позик у рамках програми ЄС на 150 мільярдів євро, яка дозволяє країнам закуповувати оборонне обладнання.

Як пише видання, посилаючись на джерела, Петер Мадяр хоче переконатися, що гроші не опинилися в компаніях, пов'язаних з Орбаном.

Мадяр та його партія «Тиса» пообіцяли зайняти більш проєвропейський підхід, ніж Орбан, який регулярно перешкоджав рішенням блоку та заморозив мільярди коштів ЄС через проблеми з верховенством права та корупцією. Угорщина стала найкорумпованішим членом блоку за Орбана, згідно з рейтингом Transparency International.

Першочерговим завданням для Мадяра є прийняття реформ верховенства права, які допоможуть розблокувати кошти ЄС.