​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Світ

Нова влада Угорщини хоче виключити компанії, пов'язані з Орбаном, з оборонного кредиту ЄС

Для розблокування коштів ЄС Мадяр має прийняти реформи верховенства права.

Нова правляча партія Угорщини хоче перенаправити 16,2 мільярда євро (19 мільярдів доларів) оборонних позик Європейського Союзу від компаній, пов'язаних з Віктором Орбаном, оскільки це пришвидшить доступ до коштів.

Про це пише Bloomberg.

Будапешт має стати найбільшим одержувачем — після Польщі та Румунії — позик у рамках програми ЄС на 150 мільярдів євро, яка дозволяє країнам закуповувати оборонне обладнання. 

Як пише видання, посилаючись на джерела, Петер Мадяр хоче переконатися, що гроші не опинилися в компаніях, пов'язаних з Орбаном.

Мадяр та його партія «Тиса» пообіцяли зайняти більш проєвропейський підхід, ніж Орбан, який регулярно перешкоджав рішенням блоку та заморозив мільярди коштів ЄС через проблеми з верховенством права та корупцією. Угорщина стала найкорумпованішим членом блоку за Орбана, згідно з рейтингом Transparency International.

Першочерговим завданням для Мадяра є прийняття реформ верховенства права, які допоможуть розблокувати кошти ЄС.

  • Єврокомісія передала Мадяру список із 27 умов для розблокування коштів ЄС. Погодження кредиту для України і 20-го пакету антиросійських санкцій - серед пріоритетів.
Читайте також
