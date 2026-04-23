Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
США звинувачують Китай у спробах зірвати візит президента Тайваню до Африки

Лай відкладав свою поїздку до північно-східно африканської країни Есватіні, оскільки Сейшельські острови, Маврикій та Мадагаскар несподівано скасували дозволи на проліт чартеру через їхню територію.

Сполучені Штати розкритикували “кампанію залякування” Китаєм Тайваню, пише France 24.

Раніше Пекін натиснув на кілька африканських країн, щоб зірвати офіційний візит президента острова Лай Цінде, скасувавши дозволи на проліт через їхню територію.

Тайбай у вівторок оголосив, що Лай відкладав свою поїздку до Есватіні – єдиного дипломатичного союзника острова в Африці. Сейшельські острови, Маврикій та Мадагаскар несподівано та без попереднього повідомлення скасували дозволи на проліт чартеру.

Китай стверджує, що Тайвань є частиною його території, і виступає проти участі самокерованого острова в міжнародних організаціях та обмінах з іншими країнами.

У Державному департаменті США заявили, що Вашингтон стурбований такими подіями.

“Ці країни діють за наказом Китаю, втручаючись у безпеку та гідність планових поїздок посадовців Тайваню”, – додав речник Держдепу, не вказуючи конкретні країни.

Генеральний секретар Лая Пань Меньань раніше заявив, що “справжньою причиною є інтенсивний тиск китайської влади, включно з економічним примусом”.

МЗС Китаю заявило в четвер, що висловлювання Вашингтона є “безпідставними обвинуваченнями”.

  • Вашингтон офіційно не визнає Тайвань, проте залишається головним безпековим партнером острова, хоча за президента США Дональда Трампа ця підтримка дещо послабшала.
  • Лідер США має зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у травні.
﻿
Читайте також
