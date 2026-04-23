Бундесвер замовив у Rheinmetall системи баражуючих боєприпасів на мільйони євро

Оборонний концерн Rheinmetall отримала велике замовлення від Бундесверу на системи баражуючих боєприпасів FV-014. Як йдеться у пресрелізі виробника, контракт підписали 22 квітня.

Початок поставок заплановано на першу половину 2027 року після завершення кваліфікації у другому кварталі 2026 року.

Рамкова угода оцінюється в мільярди євро, причому перше замовлення становить приблизно 300 млн євро (брутто). Замовлення буде зараховане у квітні 2026 року.

Рамкова угода також передбачає опційне постачання п’ятизначної кількості автономних розвідувально-ударних дронів FV-014.

Як заявив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер, FV-014 дозволить Бундесверу захищатися та вражати критично важливі цілі швидко, контрольовано й ефективно.

Система баражуючих боєприпасів FV-014 має дальність до 100 км і оснащена бойовою частиною масою 4 кг із механізмом підриву.

Дрон може перебувати в повітрі до 70 хвилин, спостерігаючи за цілями перед їх ураженням. Система поєднує розвідку та вогневу міць і повністю виробляється в межах ЄС.