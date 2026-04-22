Індія та Німеччина укладають угоду про постачання підводних човнів вартістю понад 8 млрд доларів

Німеччина та Індія укладуть угоду про постачання підводних човнів на суму 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох місяців .

Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса

Пісторіус заявив, що проєкт передбачає виробництво шести підводних човнів в Індії, і що уряд у Нью-Делі наразі координує наступні кроки для укладення угоди.

Вартість контракту становить щонайменше 8 мільярдів доларів. Це буде найбільша оборонна угода Індії в історії.

Як пише видання, це вперше означало б передачу технологій для виробництва підводних човнів з Німеччини до іншої неєвропейської країни.