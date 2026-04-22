400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Індія та Німеччина укладають угоду про постачання підводних човнів вартістю понад 8 млрд доларів

Це буде перша передача технологій для виробництва підводних човнів з Німеччини до іншої неєвропейської країни.

Ілюстративне фото
Фото: twitter.com/USNINews

Німеччина та Індія укладуть угоду про постачання підводних човнів на суму 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох місяців .

Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса

Пісторіус заявив, що проєкт передбачає виробництво шести підводних човнів в Індії, і що уряд у Нью-Делі наразі координує наступні кроки для укладення угоди.

Вартість контракту становить щонайменше 8 мільярдів доларів. Це буде найбільша оборонна угода Індії в історії.

Як пише видання, це вперше означало б передачу технологій для виробництва підводних човнів з Німеччини до іншої неєвропейської країни.

  • США та Індія наближаються до погодження офіційної торговельної угоди. Державний секретар США Марко Рубіо відвідає Нью-Делі з візитом у травні.
Читайте також
