​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Lufthansa скасовує 20 тисяч авіарейсів на тлі зростання цін на паливо

Скорочення польотів дозволить групі зекономити близько 40 тисяч тонн авіаційного пального.

Найбільший авіаційний холдинг Європи, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального, ціна на яке подвоїлася з початку конфлікту в Ірані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву групи.

Група зазначила, що вимушена зняти з плану 20 тисяч короткомагістральних рейсів до жовтня.

Скорочення польотів дозволить групі зекономити близько 40 тисяч тонн авіаційного пального. Очікується, що загальна кількість доступних крісло-кілометрів Lufthansa Group цього літа зменшиться на 1%.

Рішення спрямоване на відмову від нерентабельних маршрутів у межах Європи. Оптимізація зачепить усі шість хабів групи: Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Відень, Брюссель та Рим.

При цьому компанія наголошує, що доступ до глобальної мережі та далекомагістральних рейсів для пасажирів залишиться стабільним.

Читайте також
