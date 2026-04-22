Lufthansa скасовує 20 тисяч авіарейсів на тлі зростання цін на паливо

Скорочення польотів дозволить групі зекономити близько 40 тисяч тонн авіаційного пального.

Найбільший авіаційний холдинг Європи, Lufthansa Group, оголосив про масштабне скорочення літнього розкладу через рекордне подорожчання авіаційного пального, ціна на яке подвоїлася з початку конфлікту в Ірані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву групи.

Група зазначила, що вимушена зняти з плану 20 тисяч короткомагістральних рейсів до жовтня.

Скорочення польотів дозволить групі зекономити близько 40 тисяч тонн авіаційного пального. Очікується, що загальна кількість доступних крісло-кілометрів Lufthansa Group цього літа зменшиться на 1%.

Рішення спрямоване на відмову від нерентабельних маршрутів у межах Європи. Оптимізація зачепить усі шість хабів групи: Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Відень, Брюссель та Рим.

При цьому компанія наголошує, що доступ до глобальної мережі та далекомагістральних рейсів для пасажирів залишиться стабільним.