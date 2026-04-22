Сибіга про регіональні оборонні союзи: ми не хочемо повернення до формату "Ялт"

Він вважає, що такий формат був би цікавий партнерським країнам. 

Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Регіональні безпекові союзи мають велику перспективу, впевнений міністр закордонних справ Андрій Сибіга. На зустрічі з журналістами він прокоментував попередні заяви президента про перспективу створення оборонного союзу разом з Туреччиною, Норвегією та Великою Британією.

Сибіга вважає, що Україна може бути важливим компонентом і ключем у забезпеченні двосторонніх гарантій у регіоні. Зокрема, для посилення моря. 

“Ми не хочемо бути в сірій зоні. Виходити з цієї логіки поділу сфер і повернення до формату «Ялт». Тому регіональні безпекові альянси насправді мають велику перспективу. Чорне море, Україна – Туреччина, Туреччина після Росії має найбільший флот. Босфор і Дарданелли. Ми – зі своїми спроможностями, які ми продемонстрували і показали. Норвегія, яка теж межує з Росією, до речі, має кордон. Має також сильну оборонку, має сильну економіку. Мені здається, цей формат би був цікавий і для цієї країни. І воно тоді зшиває цю вісь чорноморсько-балтійську. І Британія”, – сказав він.

Міністр підкреслив, що це жодним чином не альтернатива і не противага НАТО. Цей союз можливий для зміцнення своїх безпекових позицій і отримання справжніх дієвих гарантій. 

