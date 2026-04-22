Міністри ЄС відмовилися призупинити угоду про асоціацію з Ізраїлем

На покаранні для країни наполягали представники Іспанії, Ірландії та Словенії.

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС дипломатам не вдалося домовитися щодо часткового призупинення дії угоди про асоціацію з Ізраїлем через політику уряду Біньяміна Нетаньягу в Газі та на Західному березі Йордану.

Як пише The Guardian, тиск на очільницю європейської дипломатії Каю Каллас з цього питання чинився представниками Іспанії, Ірландії та Словенії. Проте підтримки більшості країн-членів крок, який мав би слугувати покаранням для офіційного Єрусалима, не отримав.

Сама Каллас вважає, що рішення не сприятиме зупинці тих процесів, на які нарікають держави-члени ЄС. Колишня прем'єрка Естонії прямо заявила, що "скасування асоціації не зупинить поширення ізраїльських поселень на Західному березі". 

Рішуче проти антиізраїльських санкцій виступила Німеччина, яка наголошує на потребі обговорювати суперечливі моменти з урядом країни напряму. Бельгія була схильна підтримати пропозицію про призупинку асоціації, особливо через запровадження Ізраїлем смертної кари для палестинців

﻿
