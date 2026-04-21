Угорщина і Словаччина розблокують допомогу Україні

Це буде в обмін на відновлення постачання нафти.

Угорщина і Словаччина погодилися підтримати надання Україні кредиту на 90 млрд євро та схвалити 20-й пакет санкцій проти Росії за умови відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Про це за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі повідомив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка, передає Denik N.

Припинення транзиту «Дружбою» після російських обстрілів призвело до того, що Будапешт і Братислава заблокували ключові ініціативи ЄС щодо підтримки України та посилення тиску на РФ.

За словами Мацінки, як тільки фактичне постачання нафти відновиться, основна перешкода для ухвалення рішень у Брюсселі зникне. Це дасть змогу Євросоюзу офіційно затвердити масштабну фінансову допомогу Києву протягом найближчої доби.