Світ

Угорщина і Словаччина розблокують допомогу Україні

Це буде в обмін на відновлення постачання нафти.

Глава МЗС Чехії Петр Мацінка
Фото: EPA/UPG

Угорщина і Словаччина погодилися підтримати надання Україні кредиту на 90 млрд євро та схвалити 20-й пакет санкцій проти Росії за умови відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Про це за підсумками засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі повідомив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка, передає Denik N.

Припинення транзиту «Дружбою» після російських обстрілів призвело до того, що Будапешт і Братислава заблокували ключові ініціативи ЄС щодо підтримки України та посилення тиску на РФ.

За словами Мацінки, як тільки фактичне постачання нафти відновиться, основна перешкода для ухвалення рішень у Брюсселі зникне. Це дасть змогу Євросоюзу офіційно затвердити масштабну фінансову допомогу Києву протягом найближчої доби.

  • До речі, глава євродипломатії Кая Каллас теж заявляла, що остаточне рішення щодо надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро очікується протягом найближчих 24 годин.
  • Володимир Зеленський повідомив, що наша держава виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу, що була пошкоджена російським ударом. «Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання», - заявив глава держави.
﻿
